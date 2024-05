Der Bereich zwischen acht 98,56 und 108,00 Euro wurde in dem Wertpapier von BMW als neutrale Handelsbereich definiert, aktuell versucht der Wert einen Sprung über den 200-Tage-Durchschnitt bei 103,79 Euro zu vollziehen und damit den seit dem 10. April zugrunde liegenden Abwärtstrend zu beenden. Verwertbare Kaufsignale können jedoch erst oberhalb von 108,00 Euro bei BMW entstehen und das Papier zurück an die Jahreshochs von 115,35 Euro aufwärts drücken. Genau dieser Bereich würde sich für ein erstes vorsichtiges Long-Investment über das weiter unten vorgestellte Long-Zertifikat anbieten. Mittelfristig wird der Aktie übergeordnetes Aufwärtspotenzial an die Verlaufshochs aus 2015 bei 123,75 Euro zugetraut, wie nach Auswertung des Wochencharts hervorgeht. Sollte es jedoch zu einem überraschenden Wochenschlusskurs unterhalb der Vorwochentiefs von 98,56 Euro kommen, würde dies die weiterhin in der Schwebe existierende SKS-Formation aktivieren und in der Folge Korrekturpotenzial auf 92,50 bzw. 92,12 Euro freisetzen.

Trading-Strategie: