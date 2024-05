Nachdem es am Donnerstag unter geringen Umsätzen gelungen war, die Vorgängerhochs aus Anfang April von 18.567 Punkten dynamisch zu überwinden, konnte der DAX auf 18.845 Punkte zulegen. Die am Montag begonnene Konsolidierung könnte nun exakt auf das Ausbruchsniveau aus Anfang April talwärts reichen, spätestens um den 50-Tage-Durchschnitt bei 18.454 Punkten sollten aber wieder Bullen zugreifen und somit die fünfte und finale Kaufwelle an rund 19.000 Punkte herausarbeiten. Im Anschluss wird eine längere Konsolidierung von mehreren Wochen erwartet. Aber selbst ein temporärer Rückfall unter den EMA 50 wäre aus technischer Sicht noch unproblematisch, dies wäre jedoch mit Abschlägen auf 18.317 und gegebenenfalls 18.200 Punkte verbunden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen. Mittelfristige Kurszielmarken sind für den DAX bis Ende des Sommers um 19.800 Punkten angesiedelt.

Für erhöhte Volatilität könnten am Dienstag endgültige Verbraucherpreisdaten aus April sorgen, diese stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda. Der Hauptfokus dürfte jedoch auf dem ZEW-Konjunkturindex per Mai um 11:00 Uhr liegen, um 14:30 Uhr melden sich die USA mit den mit Spannung erwarteten Erzeugerpreisen per April zu Wort. Quartalszahlen legen heute unter anderem Dürr, Porsche, Brenntag, Nordex, Fraport, Hannover Rück und Cancom vor.