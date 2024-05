Die Buchungsplattform Booking.com soll sich ab sofort in der Europäischen Union an schärfere Regeln halten, dem Gesetz für digitale Märkte (Digital Markets Act - DMA). Außerdem muss die Buchungsplattform demnach gerechtere Bedingungen für Anbieter von Hotels und Ferienwohnungen schaffen, womit der Konzern allerdings unlängst gerechnet hatte. Dafür hat Booking nun sechs Monate Zeit, das Unternehmen muss der Kommission unter anderem einen detaillierten Bericht vorlegen.

Nachdem der Wert erfolgreich zum Ende der abgelaufenen Handelswoche über den Kauftrigger von 3.711 US-Dollar gesprungen war, tendiert die Aktie derzeit talwärts und steuert erneut dieses Niveau an. Für ein mustergültiges Kaufsignal mit einem Ziel zunächst an den Rekordhochs von 3.918 US-Dollar und einem weiteren potenziellen Kaufsignal in Richtung 4.505 US-Dollar muss jedoch ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb von 3.711 US-Dollar zementiert werden. Spätestens am 50-Tage-Durchschnitt bei 3.662 US-Dollar sollte der Wert zur Oberseite abdrehen und seine Absichten unter Beweis stellen. Bleibt ein Kursanstieg über das aktuelle Wochenhoch von 3.807 US-Dollar aus und der Wert fällt unter 3.400 US-Dollar zurück, würde dies wieder die vorausgegangene Vermutung einer SKS-Formation in den Raum stellen. In der Folge könnten auf Sicht der nächsten Monate Verluste auf 3.251 und darunter 2.733 US-Dollar aufkommen. Dem gegenüber steht allerdings eine robuste Reisesaison, wie laut einer zuletzt durchgeführten Umfrage des Bundesverbands der deutschen Tourismuswirtschaft hervorgeht.