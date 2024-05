Aus technischer Sicht befindet sich die eBay-Aktie weiterhin noch in einer Bodenbildungsphase, Anzeichen auf eine Auflösung dieser würden sich bei Wochenschlusskursen oberhalb der Barriere von 52,23/52,93 US-Dollar ergeben. In der Folge könnte ein Long-Investment mit einem ersten Ziel bei 59,95 US-Dollar gestartet werden, mittel- bis langfristig wird dem Wertpapier nach einem erfolgreichen Ausbruch Kurspotenzial sogar an 63,90 US-Dollar zugetraut. Im als Investor entsprechend nicht an Rendite einzubüßen, könnte ein Faktor-Optionsschein mit einem fest eingebauten Hebel wie beispielshalber das Faktor Zertifikat WKN X auf eBay zum Einsatz kommen. Ein Verbleib in der bisherigen Schiebephase der letzten Monate wäre dagegen als neutral zu bewerten, größere Abschläge sind dagegen unterhalb der Apriltiefs von 48,52 US-Dollar zu erwarten, in diesem Szenario müssten sich Anleger auf Verluste bis in den Bereich von 46,80 US-Dollar einstellen. Der übergeordnete und seit 2009 bestehende Aufwärtstrend bliebe hiervon aber noch unberührt.

eBay Inc. (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf eBay Inc. Strategie für steigende Kurse WKN: MD8YH9 Typ: Faktor akt. Kurs: 8,280 – 8,380 Euro Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 12,060 Euro Basiswert: eBay Inc. : Long akt. Kurs Basiswert: 51,99 US-Dollar Laufzeit: endlos Kursziel: 18,01 Euro Faktor: 5,0 Kurschance: + 115 Prozent Morgan Stanley