Im Zeitraum zwischen Dezember und Mitte März konnte die Walmart-Aktie insgesamt um weitere 23 Prozent auf ein Rekordhoch von 61,66 US-Dollar zulegen, dies in einer fünfwelligen Impulswelle. Anschließend ist der Wert in eine gesunde Konsolidierung übergegangen und hat hierbei eine dreiwellige Korrekturbewegung ausgebildet. Genau diese Kursentwicklung erinnert jedoch sehr stark an eine bullische Flagge, die für gewöhnlich in Trendrichtung aufgelöst werden sollte und dadurch weiteres Aufwärtspotenzial impliziert. Sollten die bevorstehenden Quartalszahlen am 16. Mai über die Erwartungen positiv ausfallen, könnte dies eine Initialzündung für weitere Kursgewinne bilden und die Flagge entsprechend der Erwartungen auflösen.

Ein Outperformer par excellence