Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 590 Euro bestätigt. Das Kursziel liegt 13,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. Analyst George McWhirter beurteilte die Quartalszahlen des Rüstungskonzerns als gemischt. Obwohl der Auftragseingang überzeuge, blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen des Marktes zurück, wie er in einer Studie vom Dienstag erläuterte. Berenberg führt den Fehlbetrag auf verzögerte Munitions- und LKW-Lieferungen zurück, die allerdings in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgeholt werden könnten. Zudem sei das erste Quartal traditionell das schwächste für Rheinmetall, aber für das aktuelle Quartal zeichne sich eine Beschleunigung des Wachstums ab, so McWhirter.

Rheinmetall hat am Dienstag einen Gewinnanstieg von 60 Prozent im ersten Quartal bekanntgegeben. Der Hersteller von Leopard-Panzern profitiert von einem Boom bei den Verteidigungsausgaben, der durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgelöst wurde. Der Gewinn lag jedoch unter den Konsensprognosen, die Aktien beendeten den Dienstagshandel rund 3,5 Prozent tiefer.

Die Goldmänner haben ihre Kaufempfehlung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 606 Euro nach der Auswertung der Quartalszahlen beibehalten. Das Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 16,5 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau. Trotz enttäuschender Ergebnisse in Bezug auf Umsatz, operatives Ergebnis und freien Cashflow habe der Rüstungs- und Automobilzuliefererkonzern seine Jahresziele bestätigt, so Analyst Victor Allard in einem ersten Kommentar. Der Auftragseingang entspreche den Erwartungen und sei stark.

Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Bewertung von Rheinmetall mit "Overweight" und ebenfalls einem Kursziel von 590 Euro nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bestätigt. Der Rüstungs- und Automobilzuliefererkonzern verfehlte wie erwartet leicht die Markterwartungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit), wie Analystin Charlotte Keyworth feststellte.

Der Konsens der Analysten lautet Übergewichten. Das durchschnittliche Kursziel liegt zehn Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. Seit Jahresbeginn hat die Rheinmetall-Aktie 73 Prozent an Wert hinzugewonnen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Der große Dividendenreport 2024: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? : Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.