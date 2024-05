Anzeichen für eine positive Auflösung beim Öl-Future WTI würden sich bei Tagesschlusskursen oberhalb von 84,50 US-Dollar ergeben, in einem ersten Schritt wäre ein Anstieg an 85,39 US-Dollar denkbar, darüber an die aktuellen Jahreshochs um 87,60 US-Dollar. Übergeordnet steht immer noch ein Anstieg an die runde Kursmarke von 90,00 US-Dollar aus. Abwärtsimpulse größerer Natur würden sich dagegen erst unterhalb von 80,00 US-Dollar zeigen, womit auch der 200-Tage-Durchschnitt und sehr wichtige Unterstützung der letzten Monate als Support entfallen würde. In diesem Szenario müsste man sich auf eine längere Durststrecke mit Abschlagspotenzial auf 76,00 und darunter sogar 72,22 US-Dollar einstellen. Hinweise auf eine derartige Entwicklung liegen derzeit aber nicht vor, weshalb die favorisierte Laufrichtung gen Norden bestehen bleibt.

Trading-Strategie: