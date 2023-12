Heute ist ein wahrhaft seltsamer Handelstag an der Wall Street: die großen US-Tech-Werte (Magnificent 7) sind deutlich im Minus, und dennoch ist der Nasdaq 100 im Plus. Dazu steigen die US-Renditen nach einer sehr schwachen Anleiheauktion, Bitcoin fällt deutlich und der Dollar wird noch stärker - eigentlich ist ein solches setup nicht gerade ideal für steigende Kurse an der Wall Street. Aber das Handelsvolumen ist vor den großen Ereignissen dieser Woche gering (morgen US-Inflationsdaten, am Mittwoch Fed-Entscheidung, Donnerstag US-Einzelhandelsumsätze). Man rechnet morgen mit niedrigeren Daten zur Inflation in den USA - aber die Fed dürfte am Mittwoch versuchen, die Zinssenkungserwartungen der Märkte zurückzuweisen (vermutlich mit den Dot Plots)..

1. Goldpreis fällt – alle Augen auf Mittwoch Abend – Experten erläutern

2. Wie der Blick auf Rohstoffe die Rezession ankündigt

