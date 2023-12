Innocan Pharma richtet Expertenteam für den Antrag auf Zulassung der LPT-CBD-Plattform bei der United States Food and Drug Administration ein

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta (12. Dezember 2023) / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein spezialisiertes Team eingerichtet hat, das den Antrag des Unternehmens auf Zulassung seiner LPT-CBD-Plattform für eine Anwendung am Menschen bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde United States Food and Drug Administration („FDA“) erstellen wird.

Das Team setzt sich aus erfahrenen Experten für Arzneimittelentwicklung und -zulassung zusammen, die über spezifische Erfahrungen in den Bereichen Pharmakologie, Toxikologie, klinische Studien und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FDA verfügen.

Dr. Robert B. Raffa, PhD, ist außerordentlicher Professor am College of Pharmacy der University of Arizona und emeritierter Professor der School of Pharmacy der Temple University. Er war Forschungsmitarbeiter und Teamleiter für die Arzneimittelforschung im Bereich Analgetika bei Johnson & Johnson Inc. und war maßgeblich an der Aufklärung des Wirkmechanismus und der Entwicklung des Analgetikums Tramadol (Ultram) beteiligt. Er ist Mitbegründer und Vice President of Biology von CaRafe Drug Innovation LLC, Mitbegründer und Mitglied des Scientific Advisory Board von Enalare Therapeutics Inc., Chief Scientific Officer von Neumentum Inc. und Chairman des Scientific Advisory Board von Advantx Pharmaceuticals Inc. Er ist Mitinhaber mehrerer Patente, hat mehr als 400 Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, ist Mitautor oder Herausgeber mehrerer Bücher über Pharmakologie und Thermodynamik und wurde mit Forschungs- und Lehrpreisen ausgezeichnet. Er hält weltweit Vorträge und ist als Berater zu Fragen der Pharmakologie in der Arzneimittelentwicklung tätig.

Dr. Kory J. Engelke, PhD, DABT, verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Bereich Arzneimittelentwicklung/-bestimmungen. Er ist ein erfahrener Pharmakologe und staatlich geprüfter Toxikologe mit nachgewiesener Kompetenz in der Planung, Durchführung, Auswertung, Berichterstattung und Verteidigung von nicht-klinischen und klinischen Studien und Strategien gegenüber Aufsichtsbehörden weltweit und potenziellen Geschäftspartnern. Dr. Engelke hatte verschiedene wissenschaftliche Funktionen in der Arzneimittelentwicklungsbranche inne und war unter anderem als Studienleiter, Studiensponsor und Berater tätig. Er wird dem Unternehmen als Berater zu Fragen der Toxikologie zur Verfügung stehen. Dr. Engelke hat mehr als ein Dutzend Publikationen zur Arzneimittelentwicklung in den Bereichen Pharmakologie und Toxikologie veröffentlicht.