WOA gibt ersten Verkauf von Lupinenprotein von WOA Germany bekannt

- Lupinenproteinisolat von WOA Germany hat mehrere Design-Wins in seiner Pipeline in der Kategorie Nicht-Milchprodukte, einschließlich Käse, Aufstriche und Sahneprodukte.

- WOA präsentierte dem europäischen Markt im November bei der Food Ingredients Europe (FIE) in Frankfurt sein Portfolio an Proteinen auf Basis von Lupinen, einschließlich Buntine Protein, LP90 (90 % Proteinisolatpulver) und LP20 (20 % flüssiges Proteinkonzentrat).

- WOA geht davon aus, dass die Erfüllung und die Umsätze im Laufe des Jahres 2024 zunehmen werden, da die Design-Wins von der Entwicklung zu den Einzelhandelsprodukten übergehen.

- WOA hat die für die Produktion von Buntine Protein in Deutschland erforderliche Schlüsselausrüstung bestellt und erhalten und ist auf einem guten Weg, Buntine Protein in Deutschland im ersten Kalenderquartal zu produzieren und zu verkaufen.

14. Dezember 2023 / IRW-Press / - Wide Open Agriculture Limited (ASX: WOA, „Wide Open Agriculture“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den ersten Verkauf und die Lieferung von Lupinenproteinisolat durch seine Tochtergesellschaft WOA Germany bekannt zu geben. Der Verkauf erfolgte nach einem Design-Win in der Kategorie Nicht-Milchprodukte – einem Schlüsselmarkt für die frühe Einführung von Lupinenprotein. WOA Germany hat mehrere Design-Wins in der Kategorie der Nicht-Milchprodukte erreicht, einschließlich Käse, Aufstriche und Sahneprodukte. Der Verkauf stellt den ersten Schritt der strategischen Expansion von WOA nach Europa dar.

„Dies ist ein beachtlicher Erfolg für unser Team innerhalb so kurzer Zeit. Das spricht für das beträchtliche kommerzielle Potenzial von Lupinenprotein in Europa“, sagte Jay Albany, CEO von Wide Open Agriculture. „Ich bin stolz auf die harte Arbeit, die unsere großartigen Teams in Australien und Deutschland geleistet haben. Der erste Verkauf ist ein bedeutsamer Meilenstein, der nicht nur unsere innovative Produktpalette bestätigt, sondern auch unsere erfolgreiche Integration des Prolupin-Geschäfts unterstreicht. Wir sind davon überzeugt, dass dies erst der Anfang ist. Wir freuen uns auf die Zukunft, da wir weiterhin Fortschritte bei der Bereitstellung nachhaltiger und hochwertiger Lupinenproteinprodukte für den Weltmarkt machen werden.“