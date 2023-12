Vor allem die Tatsache, dass US-Präsident Joe Biden sich zur Wiederwahl stelle, könne dem Märkten einen Aufwärtstrend geben, weil er eine „starke Wirtschaft braucht, die ihn unterstützt“, erklärt Cashin weiter. Zur zeitlichen Einordnung: In den ersten Monaten des Jahres 2024 werden zunächst die Vorwahlen stattfinden, bei denen die finalen Kandidaten der Republikaner und Demokraten gewählt werden. Der tatsächliche Wahltag ist dann am 5. November.

Als Risiko sieht der Börsen-Guru hingegen die Nervosität vieler Anleger: Die Bewertungen seien hoch, gleichzeitig hätten viele Angst, etwas zu verpassen: "Man fängt an, Multiplikatoren zu ignorieren und zahlt drauf – das ist der Ursprung von Blasen", sagt Cashin. Sorgen bereitet ihm auch der Bankensektor, wo bereits im Frühjahr 2023 mit der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der Credit Suisse gleich drei Banken Konkurs anmeldeten. Seiner Meinung nach könnte der Druck der Branche auch im kommenden Jahr bestehen bleiben, da weniger Liquidität im Markt sei.

Optimistischer ist Cashin bei einem Thema, das schon dieses Jahr die Kurse in die Höhe getrieben hat: Künstliche Intelligenz (KI). "Ich denke, KI wird sich am Ende als so stark erweisen wie die Erfindung des Rades", prognostiziert Cashin. Dabei rät er, sich nicht nur auf Chiphersteller zu konzentrieren: "Auch Unternehmen wie Walmart oder Amazon werden Künstliche Intelligenz nutzen, um einen Weg zu finden, ihre Kunden direkter anzusprechen und zu vermarkten." Er sieht "dramatisches" Wachstum für die Wirtschaft voraus. "Wenn wir unsere Liquiditätsprobleme überwinden und das Thema KI voll ausschöpfen können, bewegen wir uns in eine andere Welt", sagt er.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralkredaktion