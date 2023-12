NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Montag kaum verändert in den Handel starten. Trotzdem ist es gut möglich, dass der Dow Jones Industrial seinen Rekordlauf in kleinen Schritten fortsetzen wird. Insgesamt aber sollte es recht ruhig zugehen, zumal keine wegweisenden Konjunkturdaten anstehen. Börsianer gehen davon aus, dass die großen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen haben und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte.

Rund anderthalb Stunden vor Börsenbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones 0,1 Prozent höher auf 37 350 Punkte und damit über dem Rekordhoch vom Freitag. Da hatte der Dow den dritten Tag in Folge eine Bestmarke erreicht und auf Wochensicht knapp drei Prozent hinzugewonnen. Seit seinem Zwischentief im Oktober summiert sich sein Gewinn auf inzwischen gut 15 Prozent.