Photoshop-Macher Adobe hängt seine Pläne für eine Übernahme der Software-Firma Figma an den Haken. Man sehe "keinen klaren Weg" für eine Genehmigung der Regulierungsbehörden in Europa, teilte das Unternehmen am Montag überraschend mit. Adobe wird Figma eine Vertragsstrafe in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zahlen.

Das Aus für den im September 2022 angekündigten Deal gilt als Zeichen, dass Behörden Akquisitionen im Bereich Big Tech skeptisch sehen, besonders wenn es um marktbeherrschende Unternehmen und aufstrebende Rivalen geht.