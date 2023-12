Der S&P 500 hat gerade acht Wochen in Folge zugelegt, die längste Gewinnsträhne seit 2017. Während dieser Zeit ist der 500-Aktien-Benchmark bis auf ein Prozent an sein Allzeithoch vom Januar 2022 herangekommen. Die Aktien befinden sich außerdem mitten in der sogenannten Jahresendrallye, die in den letzten fünf Handelstagen im Dezember und den ersten beiden im Januar stattfindet.

"Nvidia steht im Zentrum der säkularen Nachfrage nach KI", zitiert CNBC den Analysten. Gerra fügte hinzu, dass die Welle der Künstlichen Intelligenz "insgesamt noch in den Kinderschuhen steckt". "Es wird erwartet, dass die Lücke in der KI-Server-Nachfrage mindestens bis Mitte 2024 bestehen bleibt, wobei die Nachfrage das Angebot im aktuellen Quartal um fast 20 Prozent übersteigt."

Gerra wies auch darauf hin, dass Nvidias Grace-Hopper-Superchip nun zu einer neuen milliardenschweren Produktlinie ausgebaut werden soll, was die Einnahmen des Unternehmens weiter steigern würde.

Bernstein-Analyst Stacy Rasgon sagte kürzlich: "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass Nvidia niemals auf eine Art Luftloch stoßen wird. Aber wir sind nach wie vor sehr optimistisch, was die langfristigen Chancen angeht, die vor dem Unternehmen liegen, und glauben weiterhin, dass wir in fünf oder zehn Jahren über eine Branche sprechen werden, die weitaus größer ist als die Zahlen, die heute genannt werden."

Auch die US-Großbank JPMorgan hat ihre positive Einschätzung für Nvidia mit der Bewertung "Overweight" aufrechterhalten. Laut einer veröffentlichten Branchenanalyse des Analysten Harlan Sur steht der US-Halbleitersektor vor einer zyklischen Aufwärtsentwicklung im Jahr 2024. Zudem wird erwartet, dass die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich Cloud-Technologien und Künstliche Intelligenz den Sektor weiterhin stark beeinflussen wird.

Laut Markescreener lautete das durchschnittliche Analysten-Rating Kaufen. Die Aktie bietet demnach ein Kurspotenzial von 33 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion