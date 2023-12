Unter den neuen Projekten sind vor allem Großaufträge für Onshore-Windkraftanlagen in den USA mit einem Gesamtvolumen von rund 3.000 MW sowie ein bedeutender Offshore-Auftrag über 780 MW. Hervorzuheben sind zwei große Onshore-Projekte in den USA und ein Offshore-Windpark in den Niederlanden.

In den letzten Tagen des vierten Quartals hat Vestas Aufträge für Windenergieanlagen mit einer beeindruckenden Gesamtkapazität von über 3.800 Megawatt (MW) erhalten. Der Schwerpunkt der neuen Projekte liegt in den USA, ergänzt durch bedeutende Aufträge aus europäischen Ländern wie den Niederlanden, Litauen und Deutschland sowie aus Australien und Südafrika. Zuerst hatte das Institut für Regenerative Energiewirtschaft (IWR) darüber berichtet.

Für den US-Markt hat Vestas mehrere Aufträge erhalten, darunter zwei Großprojekte mit V163 4,5 MW-Turbinen mit einer Gesamtleistung von 945 MW bzw. 603 MW. Weitere Aufträge umfassen einen 450 MW Windpark mit 100 V163 4,5 MW Turbinen und einen weiteren Park mit V150 4,5 MW Turbinen mit einer Gesamtleistung von 401 MW. Ein fünfter Auftrag umfasst 143 MW mit V150-Anlagen.

In Europa meldet Vestas drei große Onshore-Projekte in den Niederlanden, Deutschland und Litauen mit einer Gesamtleistung von rund 910 MW. Das größte davon ist der Offshore-Windpark Hollandse Kust (West) Site VI in den Niederlanden mit 52 V236-15,0-MW-Turbinen und einer Gesamtleistung von 780 MW. In Deutschland handelt es sich um das 45-MW-Projekt Dollenkamp in Nordrhein-Westfalen mit V162-5,6-MW-Turbinen. Der Auftrag in Litauen umfasst 14 Anlagen des Typs V162 6,2 MW für das Windparkprojekt Kelme II.

Für den südafrikanischen Windpark Witberg am Westkap erhielt Vestas von Red Rocket einen Auftrag über 108 MW, darunter 24 V136-4,5-MW-Turbinen. Darüber hinaus wurde ein weiterer Auftrag über 254 MW für ein Projekt in Australien bekannt gegeben, der 41 V162-6,2 MW-Anlagen umfasst.

Zusätzlich zu diesen Aufträgen hat Vestas eine wichtige Vereinbarung mit Vattenfall für das Norfolk Offshore-Projekt in Großbritannien getroffen. Vestas wird bevorzugter Lieferant für das 1.380-MW-Projekt Norfolk Vanguard West mit 92 Vestas Offshore-Turbinen des Typs V236-15 MW. Exklusivverträge wurden auch für die Projekte Norfolk Vanguard East und Norfolk Boreas abgeschlossen, die zusammen eine Leistung von 2.760 MW erreichen könnten.

Nachdem Vattenfall die Norfolk Offshore Wind Zone (Norfolk Boreas, Norfolk Vanguard West und Norfolk Vanguard East) mit einer Gesamtleistung von 4,2 GW an den Energieversorger RWE verkauft hat, bestätigte Vestas, dass es mit RWE eine Vereinbarung über die Lieferung der Turbinen für diese Projekte getroffen hat, wie es zuvor mit Vattenfall vereinbart worden war.

Innerhalb von fünf Tagen stieg die Vestas-Aktie um mehr als elf Prozent. Im frühen Xetra-Handel am Donnerstag liegt das Papier knapp drei Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 28,89 Euro.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 28,52EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion