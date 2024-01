Omega wird demnach die firmeneigene Plattformtechnologie des Unternehmens nutzen, um einen epigenomischen Controller zu entwickeln, der die Stoffwechselaktivität verbessern soll. Omega, das ebenfalls in Cambridge ansässig ist, ist ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf programmierbare epigenomische mRNA-Medikamente zur Behandlung oder Heilung einer Reihe von Krankheiten spezialisiert hat.

Die Zusammenarbeit mit Cellarity zielt darauf ab, die biologischen Triebkräfte der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH) zu entdecken und eine niedermolekulare Therapie gegen diese Krankheit zu entwickeln. MASH ist eine chronische Lebererkrankung mit einem hohen ungedeckten Patientenbedarf, für die es derzeit keine Behandlung gibt. Cellarity mit Sitz in Somerville, Massachusetts, wurde von Flagship Pioneering gegründet.

Novo Nordisk wird die Forschungs- und Entwicklungskosten für jedes Unternehmen erstatten, und Flagship Pioneering Medicines hat Anspruch auf bis zu 532 Millionen US-Dollar an Voraus- und Meilensteinzahlungen sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren.

"Novo Nordisk ist bestrebt, neue Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit kardiometabolischen Erkrankungen zu entwickeln", zitiert MarketWatch Marcus Schindler, Chief Scientific Officer von Novo Nordisk, in einer Erklärung. Und weiter: "Zu diesem Zweck ist es wichtig, dass wir unsere interne Forschung durch externe Innovationen ergänzen und mit Partnern zusammenarbeiten, die Spitzentechnologien entwickeln."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

