Sitka Gold Neues Bohrprogramm soll an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen Es geht wieder los! Nach den großen Explorations- und Bohrerfolgen des vergangenen Jahres will Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) schon in Kürze mit dem nächsten Bohrprogramm auf seinem Hauptprojekt RC Gold im kanadischen Yukon beginnen. Dass Sitka im Gegensatz zu vielen anderen Explorern im Norden Kanadas und insbesondere im Yukon schon wieder die Bohrer sprechen lassen kann, liegt daran, dass das äußerst vielversprechende Projekt ganzjährig zugänglich ist.