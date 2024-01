NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen.Seit dem starken Zwischenbericht zum dritten Quartal seien die Papiere des Streaminganbieters um 36 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Umsatzbeschleunigung und Margensteigerungen seien eine attraktive Grundlage für 2024./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2024 / 21:40 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2024 / 04:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 428,6USD gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Douglas Anmuth

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 510

Kursziel alt: 510

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m