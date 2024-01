Für den Deutschen Aktienindex geht es weiter darum, das Niveau des alten Allzeithochs bei 16.529 Punkten zu verteidigen, um die Chance auf eine Bodenbildung und einen neuen Rally-Anlauf zu wahren. Hält die Marke nicht, dürfte es wohl bald um die 16.000er Marke gehen. Die meisten professionellen Anleger dürften an diesem Montag wieder ins Büro zurückkehren. Wie werden sie den Fehlstart ins neue Börsenjahr interpretieren? Entweder sie sehen diesen als günstige Einstiegsgelegenheit oder schließen sich den Gewinnmitnahmen aus der Vorwoche an.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Noch steht die Börsenampel für den DAX auf gelb. Halten die 16.529 Punkte nicht, springt sie auf rot, grün würde sie erst wieder bei einem Sprung über 16.750 Punkte. Ob das große Geld vor dem Hintergrund der immer noch hohen Inflation und verbleibenden geopolitischen Unsicherheiten nun aber schon stark genug am Markt zugreift, um die allgemeine Kauflaune wiederzubeleben, bleibt abzuwarten.

Jeder, der sich für Kryptowährungen interessiert, blickt jetzt auf den Mittwoch. Dann wird die Frage beantwortet, ob der geplante Bitcoin-ETF kommt und die US-Börsenaufsicht SEC dem Vorhaben zustimmt. Sollte dies der Fall sein, wäre das sicherlich ein Segen für den Kryptowährungsmarkt, könnte aber im Umkehrschluss negativ für die Börse sein, da dann mehr Geld der Kleinanleger in den Krypto- statt den Aktienmarkt fließen könnte. Am Donnerstag folgen die US-Inflationsdaten und am Freitag beginnt die Berichtssaison an der Wall Street traditionell mit den großen Banken.