Besser zu sein als der Wettbewerb - das ist eines der Kernziele eines marktwirtschaftlich orientierten Unternehmens. In der Vermögensverwaltung misst sich das einerseits an der Beratungsqualität, andererseits aber auch an der Performance der angebotenen Investmentstrategien. Wer hier den Markt schlägt, bzw. eine aussagekräftige Benchmark, zeigt seinen Kunden, dass er einen echten Mehrwert bieten kann. Genau das ist die Mission der Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER Prüfinstanz.

Die Value Experts Vermögensverwaltung zeigt im Performance-Projekt VII, dass sie in der Lage ist eine von der Prüfinstanz vorgegebene Benchmark zu schlagen. Steckt dahinter echtes Können oder schlicht Glück? Dieser Frage sind Ralf Vielhaber und Philipp Heinrich von der Prüfinstanz nachgegangen und haben dazu Vorstandsmitglied Mario Drotschmann zum Kreuzverhör geladen. Wie er sich geschlagen hat, sehen Sie im Video!