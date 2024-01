Deutlich zweistellig konnte heute zumindest zeitweise die Aktie von Match Group zulegen, nachdem Elliott, im vergangenen Jahr spektakulär bereits durch einen hunderte Millionen US-Dollar schweren Einstieg beim Social-Media-Anbieter Pinterest aufgefallen, bekannt gegeben hat, sich mit einer Milliarde US-Dollar beim Anbieter von Tinder und anderen reichweitenstarken Dating-Plattformen zu beteiligen.

Zwar sind die Phasen des stürmischen Wachstums inzwischen vorbei, trotz der in den vergangenen Jahren gewachsenen Konkurrenz glänzt Match Group aber unverändert mit einer hohen Profitabilität. Das ließ Gerüchte um den möglichen Einstieg eines Großinvestors bereits im vergangenen Sommer aufkommen, heute scheinen diese bestätigt.

Investor wird seinem Ruf gerecht

Seinem Ruf als aktivistisch scheint Elliott sogleich gerecht werden zu wollen. Ein nicht näher genannter Insider berichtete dem Wall Street Journal, dass der Fonds dem Management bereits Vorschläge zur Transformation des Unternehmens vorgestellt habe. Noch nicht bekannt ist allerdings, ob Elliott auf einen Sitz im Verwaltungsrat drängen wird.

Der Aktie tut die erhöhte Aufmerksamkeit sowohl eines neuen Großinvestors als auch des Marktes gut. Wenngleich die starke Eröffnung abverkauft wurde, notiert das Papier noch immer mit einem Plus von über fünf Prozent und schlägt sich damit deutlich besser als der heute mit Schwäche handelnde Gesamtmarkt.

Nachhaltige Trendwende möglich

Die neuerlichen Kursgewinne knüpfen an die im November gestartete Erholungsrallye an und bestätigen somit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Für Kurse oberhalb von 35 US-Dollar hat Match Group beste Chancen, diesen in eine nachhaltige Trendwende umzumünzen, nachdem es für die Aktie zwei Jahre infolge nur bergab ging.

Eine Fortsetzung der Rallye wäre fundamental zu vertreten. Zwar stagnieren die Umsätze, das Betriebsergebnis konnte aber auf hohem Niveau verteidigt werden. So kommt die Aktie auf ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7.

Fazit: Ein Investment geht in Ordnung, drängt sich aber nicht auf

Nicht übersehen werden sollten allerdings die Verbindlichkeiten in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar – die dürften angesichts der gestiegenen Zinsen im vergangenen Jahr der gewichtigste Grund für die Underperformance der Aktie gewesen sein. Darüber kann zugegeben auch der Einstieg von Elliott nicht hinwegtäuschen.

Wer auf eine technische Fortsetzung der Rallye in einer fundamental vergleichsweise günstigen Aktie spekulieren möchte, kann aber muss das an dieser Stelle nicht tun.

Die Match Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 39,80USD gehandelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion