Bericht von Oxfam Erster Billionär in zehn Jahren möglich! Globale Ungleichheit als globale Gefahr Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher, so könnte man den jüngsten Oxfam-Bericht zusammenfassen. In zehn Jahren könnte es den ersten Billionär geben. Eine Person, die 1.000 Milliarden US-Dollar besitzt!