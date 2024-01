Und weiter: "Wenn Sie DraftKings noch nicht besitzen, sollten Sie eine Position in Erwägung ziehen, vor allem in den nächsten Wochen, da scheinbar das ganze Land die NFL verfolgt."

"Jetzt, wo DraftKings in den letzten anderthalb Monaten ein wenig von seinen Höchstständen zurückgekommen ist und nachdem wir das unglaubliche öffentliche Interesse am ersten Wochenende der NFL-Playoffs gesehen haben, habe ich das Gefühl, dass Sie eine großartige Kaufgelegenheit für diese Aktie bekommen", zitiert CNBC Cramer.

Laut Cramer hat das Unternehmen den größten Marktanteil in der Branche. DraftKings sei nach einigen Jahren intensiven Wettbewerbs als Branchenführer hervorgegangen, der Titel biete somit eine "last man standing"-Story, wie Uber im Ride-Sharing-Sektor oder DoorDash bei der Essenslieferung.

Der Earnings-Bericht von DraftKings für das dritte Quartal im November 2023 zeigte ein Ergebnis, das über den Erwartungen der Analysten lag. Cramer wies darauf hin, dass DraftKings trotz der Tatsache, dass das Unternehmen in Kalifornien und Texas, wo Sportwetten illegal sind, nicht tätig sein kann, ein Wachstum verzeichnet. Er prognostiziert, dass das Unternehmen einen großen Aufschwung erleben wird, wenn diese Staaten Sportwetten legalisieren.

Die Aktie tendiere auch dazu, sich während der NFL-Postseason gut zu entwickeln, so Cramer weiter. Gemessen an der Performance vom Jahreswechsel bis nach dem Super Bowl in den letzten drei Jahren habe DraftKings an an der Börse demnach im Durchschnitt 21 Prozent zugelegt.

"Das war eine schwierige Geschichte, als die Sportwettenbranche mit unendlich viel Geld von Risikokapitalfirmen überschwemmt wurde. Aber dieses Geld ist vor einer Weile versiegt, und jetzt ist DraftKings als der Online-Sportwetten-Champion aufgetaucht", so der Mad-Money-Moderator.

Auch Stifel-Analyst Jeffrey Stantial hat die Sportwetten-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und sein Kursziel um fünf US-Dollar auf 45 US-Dollar erhöht. Stantial sagte im Zuge seines Upgrades, dass Anleger von einem leichten Rückzug der Aktie von den Höchstständen Ende 2023 jetzt profitieren könnten.

An anderer Stelle sagte UBS in einer Research Note, dass DraftKings einen hohen Marktanteil bei Online-Sportwetten (OSB) halten sollte. Die UBS hält an der Kaufempfehlung für die Aktie und dem Kursziel von 44 US-Dollar fest. Das entspricht einem Potenzial von über 17 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

