Die Aktien von Archer-Daniels-Midland (ADM) brachen am Montag um 24 Prozent ein und verzeichneten damit den größten Tagesverlust seit 1929, nachdem Finanzchef Vikram Luthar wegen einer Untersuchung der Buchhaltungspraktiken in seinem Lebensmittelsegment beurlaubt worden war.

Die Untersuchung bringt zusätzliche Unsicherheit in das margenstarke Ernährungssegment von ADM, das durch die schwache Nachfrage nach Fleischalternativen und anderen Produkten sowie den Ausfall einer großen Sojaverarbeitungsanlage unter Druck steht.

Die ADM-Aktie schloss bei 51,69 US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit Februar 2021. Der Rückgang um 24 Prozent war der größte an einem Tag seit dem 13. November 1929, zwei Wochen nach dem Börsencrash von 1929, wie aus Daten des in Chicago ansässigen Center for Research in Security Prices hervorgeht.

Luthar kam vor fast zwei Jahrzehnten zu ADM und hatte verschiedene Führungspositionen inne, bevor er 2022 zum Finanzvorstand ernannt wurde. ADM hat Ismael Roig, der seit 2004 für das Unternehmen tätig ist, zum Interims-CFO ernannt.

Mindestens vier Brokerhäuser stuften laut Reuters die ADM-Aktie nach der SEC-Anfrage herab, und das Unternehmen senkte seine bereinigte Gewinnprognose für das im Dezember 2023 endende Geschäftsjahr auf 6,90 US-Dollar pro Aktie von zuvor "mehr als sieben US-Dollar pro Aktie".

"Das Wichtigste wird sein, das wahre Ausmaß der möglichen Bilanzunregelmäßigkeiten und deren Auswirkungen auf die Gewinne/Margen des Nahrungsmittelsegments zu verstehen", sagte Goldman-Sachs-Analyst Adam Samuelson.

ADM, einer der weltweit größten Getreidehändler und -verarbeiter, hat sein Aromen- und Lebensmittelgeschäft ausgebaut, um sich besser gegen die Volatilität der Rohstoffpreise abzusichern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion