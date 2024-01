Nikola hat nun 180 Tage Zeit, bis zum 17. Juli, um den Aktienkurs an zehn aufeinander folgenden Handelstagen über der Marke von einem US-Dollar zu halten. Gelingt dies nicht, kann das Unternehmen eine Fristverlängerung beantragen. Andernfalls droht das Delisting. Die Nasdaq warnt vor einem Delisting, wenn eine Aktie 30 Tage lang unter einem US-Dollar gehandelt wird.

Im Mai 2023 drohte die Nasdaq erstmals mit einem Delisting von Nikola. Der Aktienkurs erholte sich jedoch von einem Tiefststand von 54 Cent im Juni auf 3,40 US-Dollar am 4. August und erfüllte damit die Voraussetzung für eine Notierung an der Nasdaq. Seit dem 5. Dezember notiert die Aktie jedoch wieder unter der kritischen Marke von einem US-Dollar. Den gestrigen Handelstag an der Nasdaq beendete die Aktie bei 0,65 US-Dollar.

Eine Möglichkeit, ein drohendes Delisting zu vermeiden, ist eine Aktienzusammenlegung (Reverse Aktiensplit). Dabei reduziert die Aktiengesellschaft die Anzahl der ausgegebenen Aktien mit dem Ziel, den Börsenkurs zu erhöhen.

"Es ändert sich nichts, außer dass der Aktienkurs steigt", sagte Steve Girsky, CEO von Nikola, in einem Interview mit FreightWaves im Dezember. "Ein Reverse Aktiensplitt wurde im Vorstand nicht diskutiert. Das heißt aber nicht, dass es nicht diskutiert werden wird."

Und weiter: "Aktien sind mit Unternehmen wie Gummibänder verbunden", sagt Girsky. "Manchmal steigen sie, manchmal fallen sie. Wir können nur kontrollieren, was wir kontrollieren, nämlich die Leistung des Unternehmens und die Zufriedenheit unserer Kunden."

Der Aktienkurs von Nikola sank im vergangenen Jahr um 76 Prozent, was zum Teil auf die Erhöhung der Anzahl der genehmigten Aktien zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat im vierten Quartal 35 seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw auf den Markt gebracht und einen Auftrag von IMC über 50 dieser Lkw erhalten.

Die finanzielle Situation von Nikola bleibt angespannt, obwohl das Unternehmen seine Liquidität durch Aktienverkäufe und Kredite gestärkt hat. "Wir können uns nicht von laufenden Geschäften trennen", sagt Girsky. "Wir versuchen, das Cash-Profil unseres Unternehmens zu verbessern, unsere Kunden zufrieden zu stellen und die Lkw auf die Straße zu bringen."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

