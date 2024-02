Großes Expansionspotential auf dem Uranprojekt Westmoreland

Über 4.000 Meter Diamantbohrungen hat Laramide Resources (TSX: LAM, FSE: L4RA, WKN: A1H8DW) im Rahmen der Bohrkampagne 2023 auf dem Projekt Westmoreland im Nordwesten Queenslands abgeteuft. Sie wurden auf den Zielen Amphitheatre, Long Pocket, Black Hills und Huarabagoo niedergebracht und bestätigten bedeutende Uranmineralisierungen.

Es hat lange gedauert, bis Laramide Resources die Ergebnisse aus dem Labor erhalten hat. Doch nun, nachdem die Resultate endlich vorliegen, kann gesagt werden, dass sich das Warten gelohnt hat, denn die Bohrungen verliefen erfolgreich und durchschnitten auf allen Lagerstätten signifikante Mineralisierungen mit bedeutenden Urangehalten.

Auf Long Pocket wurden 15 Bohrlöcher abgeteuft, drei weitere auf dem Black-Hills-Uranprojekt. Dabei ergaben alle Black-Hills-Explorationsbohrungen eine bedeutende Mineralisierung. So durchschnitt BH23DD001 3,0 Meter mit 259 ppm Uranoxid (U3O8) in einer Tiefe von 29 Meter. Im Bohrloch BH23DD001 wurden 6,05 Meter mit 218 ppm Uranoxid in 120,12 m Tiefe durchschnitten. Dabei enthielt ein 0,98 Meter langer Abschnitt sogar eine Urankonzentration von 505 ppm.

Zwei Meter mit 591 ppm Uranoxid konnte Laramide Resources für das Bohrloch BH23DD002 melden. Hier wurde die Mineralisierung in einer Tiefe von 209 Meter angetroffen, wobei ein 0,9 Meter langer Abschnitt eine erhöhte Urankonzentration von 1.154 ppm aufwies. Erfolgreich war auch das Bohrloch BH23DD003 mit 3,0 Meter mit 1844 ppm (0,18 Prozent) Uranoxid. Durchschnitten wurden sie in einer Tiefe von 88 Meter, wobei über zwei Meter die Urankonzentration auf erfreuliche 2.671 ppm anstieg.

Mineralisierung beginnt teilweise nur wenige Meter unter der Oberfläche

Die Untersuchungsergebnisse von der Long-Pocket-Lagerstätte bestätigen Laramide Resources, dass sich die oberflächennahe Uranmineralisierung in nordöstlicher Richtung fortsetzt. Hier wurden im Bohrloch LP23DD002 ein Meter mit 545 ppm Uranoxid und 0,68 Meter mit 980 ppm Uranoxid in LP23DD006 angetroffen. Diese Funde waren mit Tiefen von 42 und 81 Meter schon sehr oberflächennah, wurden aber in LP23DD008 mit 0,73 Meter mit 149 ppm U3O8 in lediglich 4,93 Meter Tiefe und 0,96 Meter mit 109 ppm in 21,54 Meter Tiefe nochmals deutlich unterboten.

Das Ziel der Bohrungen auf diesen Zielen war es, Möglichkeiten zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung bei Long Pocket im Vorfeld einer für 2024 geplanten ersten Mineralressourcenmodellierung zu erkunden und potentielle Erweiterungen im Korridor in Richtung des Uranprojekts Black Hills zu untersuchen. Long Pocket ist eine potentielle Satellitenlagerstätte, die sich sieben Kilometer östlich des Westmoreland-Projekts befindet und in der Vergangenheit von früheren Betreibern wie QML, Rio Tinto und Laramide erkundet wurde.

Für 2024 plant Laramide Resource die erste Abgrenzung einer Ressource auf Long Pocket

Für Marc Henderson, den Präsidenten und CEO von Laramide Resources, waren die Explorationsergebnisse ein Erfolg und Grund zur Freude: „Wir freuen uns, dass wir weitere positive Ergebnisse aus unserer Bohrkampagne 2023 auf Westmoreland erhalten haben, die im Oktober abgeschlossen wurde. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend, da sie die Zuversicht stärken, dass das Westmoreland-Projekt das Potential hat, die Uranmineralisierung mit Satellitenlagerstätten zusätzlich zu den bekannten 51,9 Millionen Pfund Mineralressourcen zu erweitern.“

Damit stehen die Ergebnisse nicht nur in einer erfreulichen Konsistenz zu den früheren Resultaten, sondern unterstützen auch die Pläne des Unternehmens, im Jahr 2024 mit der Modellierung einer ersten Ressource im Gebiet Long Pocket zu beginnen. Dieses 'Long-Pocket-Gebiet' umfasst Black Hills im Norden und das neu entdeckte U-Valley im Süden. Die jüngsten Ergebnisse enthalten beträchtliche Gehalte von Black Hills, die weitere Untersuchungen rechtfertigen. Von daher ist es angebracht zu erwarten, dass das Prospektionsgebiet Black Hills in der Feldsaison 2024 eine hohe Priorität haben wird.

