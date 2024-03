Hier kommt der nächste mittelgroße Silberproduzent! Produktion bereits 2025!

Fortschritte des ehemals produzierenden Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra von Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) in Mexiko

Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) gab ein Update zu den Fortschritten des Projekts La Guitarra. Das Unternehmen plant, die ehemalige Produktionsmine schnell wieder in Produktion zu bringen.

Neustart der Miene

Das Unternehmen hat die Durchführung einer Studie zum Neustart der Miene in Auftrag gegeben. TechSer Mining Consultants Ltd. aus Vancouver sind für die Durchführung dieser Studie verantwortlich. Ziel ist es, eine Schätzung des unterirdischen Minenmaterials für die Minen Guitarra, Coloso und Nazareno sowie für die großvolumige Lagerstätte Los Angeles zu erstellen. Die Studie wird auch eine Schätzung der Betriebskosten für die Mine und die Rückgewinnungsanlage enthalten.

Kapitalkostenschätzung und Durchführbarkeitsbewertung

Im Rahmen der Studie wird eine Kapitalkostenschätzung erstellt, um den Wiederaufwand abzudecken. Zusätzlich wird eine mögliche Durchsatzerweiterung innerhalb von 24 Monaten nach der kommerziellen Produktion bewertet. Die gesammelten Daten werden in einer wirtschaftlichen Bewertung verwendet, um die Durchführbarkeit des Projekts zu bestimmen. Diese Studie soll voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

Fortschritte an der Mine und der Infrastruktur

Die Arbeiten an der Mine und der Infrastruktur schreiten ebenfalls voran. Verbesserungen an den unterirdischen Pulvermagazinen wurden abgeschlossen und die Sprengstoffgenehmigung wurde erneuert. Alle anderen Betriebsgenehmigungen sind aktuell und in gutem Zustand.

Erschließungsplan und Wartungsarbeiten

Die Erschließungskosten werden minimiert, um die Weiterentwicklung des Projekts zu unterstützen. Die bestehenden Transportwege, Zufahrten und Rampen werden auf ihre Sicherheit und Feldstabilität hin Überprüft und gereinigt. In allen Kreisläufen der Aufbereitungsanlage werden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, um eine mögliche Wiederaufnahme des Betriebs zu ermöglichen.

Zukünftige Pläne und Produktionsniveau

Das Unternehmen plant einen möglichen Neustart der Anlage mit einem anfänglichen Produktionsniveau von 350 Tonnen pro Tag. Zusätzliche Untersuchungen werden durchgeführt, um die Kapazität des Mahlkreislaufs auf mehr als 500 Tonnen pro Tag zu erhöhen. Das Ziel ist es, den Verarbeitungsdurchsatz zu erweitern und die aktuelle Anlagenausrüstung optimal zu nutzen.

Exklusives Interview

Quelle: www.commodity-tv.com

In diesem Interview spricht Jochen Staiger von Commodity TV mit Alex Langer, dem CEO von Sierra Madre Gold and Silver.

Sie sprechen über:

die Fortschritte des Unternehmens bei der Wiederinbetriebnahme der Silber- und Goldmine La Guitarra und den Zeitplan für die Produktion.

Langer erklärt, dass die Mine vollständig genehmigt ist und die erforderliche Ausrüstung und Infrastruktur vorhanden ist.

Er geht auch auf die voraussichtlichen Kosten und die Finanzierung für die Wiederaufnahme der Mine ein.

Darüber hinaus gehen sie auf die staatlichen Vorschriften in Mexiko in Bezug auf den Tagebau sowie auf die Bedeutung von Silber in der Elektrofahrzeug- und Solarpanelindustrie ein.

Abschließend geht Langer auf das Potenzial einer Silberkrise und die Zukunftsaussichten des Unternehmens ein.

Fazit

Sierra Madre Gold & Silver macht Fortschritte bei der Wiederaufnahme der Produktion in der ehemaligen Produktionsmine La Guitarra . Die Studie zum Neustart der Miene schreitet voran und es wurden bereits Verbesserungen an der Infrastruktur vorgenommen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass das Projekt wirtschaftlich machbar ist und plant, die Produktion in naher Zukunft wieder aufzunehmen.

