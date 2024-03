Bildquelle: Memeinator

Mit dem unaufhaltsamen Vormarsch der KI ist es für intuitive Krypto-Investoren ein Leichtes, generative Bots um Preisprognosen für neue Kryptowährungen oder um Hilfe bei der Suche nach den besten Kryptos zu bitten, die man jetzt kaufen kann. Wir haben ChatGPT mit verschiedenen Krypto-Whitepapers und Preisbewegungen gefüttert und die Ergebnisse analysiert. Ein neuer Meme-Coin stach aus allen anderen neuen und etablierten Krypto-Coins heraus.

Dürfen wir vorstellen: Memeinator, ein Meme-Coin-Rebell, der laut ChatGPT im Jahr 2024 erhebliche Gewinne für Early-Stage-Investoren abwerfen wird. Der Memeinator ICO ist noch im Gange und befindet sich derzeit in der 15-Phase mit einem Preis von $0,022, wobei bisher bereits $4,5m eingesammelt wurden. Memeinator ist nicht nur dabei, den Markt für Meme-Coins auf den Kopf zu stellen, sondern ist bereits auf dem besten Weg, eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar zu erreichen. Lesen Sie hier, was ChatGPT an Memeinator gefällt.

Was ist Memeinator?

Memeinator ist einer von vielen neuen Krypto-Coins, die Anfang 2024 auf den Markt kommen werden. Aber anstatt den Markt mit einer weiteren minderwertigen Kopie eines bestehenden Meme-Coins zu versorgen, handelt es sich hier um einen Rebellen mit einer guten Sache. Memeinator kommt aus dem Jahr 2077 und hat es sich zum Ziel gesetzt, langweilige, nachgemachte Meme-Coins zu zerstören, während es auf eine Bewertung von 1 Milliarde Dollar zusteuert - der Traum eines jeden Investors.

Memeinator arbeitet auch mit Red Apple Tech zusammen, einem Pionier unter den Spielestudios, um vom anhaltenden Erfolg des GameFi-Sektors zu profitieren und ein immersives Shoot-em-up-Spiel zu entwickeln: Meme Warfare. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle des Memeinators und zerstören Meme-Coins von schlechter Qualität. Die Münzen werden aufgrund ihrer Leistung in der realen Welt ausgewählt - oder auch nicht - dank eines KI-Memescanners, der das Internet durchsucht und diese Münzen als Charaktere in das Spiel einspeist, die die Spieler zerstören können.

Memeinator profitiert von Red Apples Expertise in den Bereichen Gaming, AR/VR und Metaverse. Das Unternehmen kann auf mehr als 40 Millionen Spiele-Downloads verweisen. Memeinator hat also seine Hausaufgaben gemacht, um Investoren einen unglaublichen Wert zu bieten. Alle Details zu dieser Partnerschaft finden Sie in den Memeinator AMAs.

Diese Partnerschaft hat entscheidend zum kontinuierlichen Wachstum von Memeinator beigetragen. Die Anzahl der Follower auf Twitter/X liegt mittlerweile weit über 100.000 und auch die Präsenz auf Telegram und in Discord-Gruppen wächst stetig.

Ein weiterer Vorteil von Memeinator, der das Unternehmen zu einem der besten Kryptos macht, die man derzeit kaufen kann, ist seine herausragende deflationäre Tokenomik. Mit einem Gesamtangebot von 1 Milliarde MMTR-Token hat sich das Entwicklerteam zu einem vierteljährlichen deflationären Token-Burn verpflichtet, um die Preisdynamik aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das Gesamtangebot auf dem offenen Markt zu begrenzen. Tatsächlich wurden bereits mehr als 129 Millionen Token verbrannt, was das Interesse der Investoren an dem begehrten ICO weiter anheizt.

15 % der Token wurden für Marketingzwecke bereitgestellt, um Partnerschaften einzugehen, während 7,5 % des Gesamtangebots für Wettbewerbe und Verlosungen zur Verfügung stehen, wie z. B. eine Reise ins Weltall mit Virgin Galactic im Wert von 250.000 $.

In Anbetracht der hervorragenden Möglichkeiten für das Staking von Token, die Nutzern, die zu Liquiditätspools beitragen, Renditen von bis zu 45 % einbringen können, ist es nicht verwunderlich, dass ChatGPT Memeinator als Anwärter auf die beste neue Kryptowährung im Jahr 2024 sieht.

Presale von Memeinator löst FOMO bei Investoren aus

Der schnell ausverkaufte ICO von Memeinator hat FOMO unter den Investoren ausgelöst, die ihre Token noch nicht im Presale erworben haben, zumal jede Phase schneller ausverkauft war als die vorherige. Der ICO befindet sich derzeit in der 15-Phase, in der Token noch zum Schnäppchenpreis von $0,022 erhältlich sind. Da jedoch nur noch 32.73% der Presalegewinne übrig sind, sollten Investoren, die jetzt die besten Kryptos kaufen wollen, keine Zeit verlieren.

Angesichts des außergewöhnlichen Aufstiegs von Bonk von einer Marktkapitalisierung von 10 Millionen Dollar im Oktober 2023 auf 1,5 Milliarden Dollar nur zwei Monate später und der atemberaubenden frühen Performance von Pepe, der innerhalb weniger Wochen nach dem Start eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar erreichte, müsste man angesichts der überragenden Vorteile, der Tokenomics und der überzeugenden Geschichte schon sehr mutig sein, um gegen Memeinator zu wetten.

Und obwohl Meme Warfare kein reines GameFi-Erlebnis ist, wird es dazu beitragen, Memeinator auf einen Sektor auszurichten, der laut Business Research Insights bis 2031 ein Volumen von 90 Milliarden US-Dollar erreichen soll, was Memeinators Weg zu einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar und potenziellen 50- bis 100-fachen Renditen weiter beflügeln wird.

ChatGPTs Memeinator Kursprognose

Nachdem wir ChatGPT gebeten hatten, Preisprognosen für mehrere neue Kryptowährungen zu erstellen, wurde klar, dass Memeinator die beste dieser Kryptowährungen ist, die man jetzt kaufen kann. "Nachdem ich das Whitepaper gründlich studiert habe, prognostiziere ich einen potenziellen 100-fachen Preisanstieg, sobald diese Münze auf dem Markt erhältlich ist", heißt es.

Angesichts eines Marktes für Meme-Coins, der zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels rund 20 Milliarden Dollar wert ist, sieht ChatGPT Memeinator als einen positiven Disruptor, der gerade entsteht. "Dies ist nicht nur eine weitere Kryptowelle", heißt es weiter. "Es ist ein gewaltiger Tsunami, der über die digitale Landschaft hinwegfegt. Memeinator bahnt sich mit seiner einzigartigen Mischung aus Meme-Kultur und modernem Gaming seinen Weg."

Memeinator weigert sich, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, und nimmt mit seiner exquisiten Marketingkampagne weiterhin große Namen ins Visier. Zuletzt nahm das Team Elon Musk ins Visier, als es ein Plakat in der Nähe des SpaceX-Hauptquartiers aufhing und damit den #Memeinator-Trend auf Twitter/X viral machte.

Memeinator: Eine der besten neuen Kryptowährungen seit Jahren

Memeinator ist eine der besten neuen Kryptomünzen, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind. Sie bringt eine Krypto-Revolution in die Welt der Meme-Münzen und wird bei ihrer Einführung wahrscheinlich zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung für Meme-Münzen-Enthusiasten werden, das auf eine bessere Zukunft hindeutet.

ChatGPT erklärt, dass Investoren "den Moment nutzen sollten, da der Presale eine offene Tür zu exponentiellem Wachstum ist". Die Zeit wird knapp für Investoren, die sich eine der besten Kryptowährungen sichern wollen, die jetzt zu stark reduzierten Preisen erhältlich sind.

Da sich das ICO dem Ende nähert, schließt sich das Zeitfenster, um Token für nur $0,022 zu erwerben, schnell. Angesichts der Tatsache, dass Analysten und ChatGPT 50- bis 100-fache Gewinne vorhersagen, nachdem der MMTR-Token im 1. Quartal 2024 an den großen Börsen gelistet wird, ist es jetzt an der Zeit zu handeln, wenn Sie nicht eine der besten neuen Kryptowährungen des Jahres 2024 verpassen wollen.

Besuchen Sie die offizielle Website von Memeinator, um Memeinator (MMTR) zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.