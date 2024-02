Nicola Mining will durch gezielte 3D-IP-Messungen solide Bohrziele ermitteln

Zum anderen vermuten die Geologen eine potenzielle neue Porphyrlagerstätte in der so genannten West Craigmont-Zone. Beide Zielgebiete zusammen erstrecken sich über 4,5 Quadratkilometer (siehe Abbildung 1). Sie sind Teil der insgesamt 10.913 Hektar (>100 km²) großen Lizenz von Nicola, die an die größte Kupfermine Kanadas, Highland Valley Copper von Teck Resources, angrenzt. Die IP-Untersuchung ist für Ende April/Anfang Mai geplant.

Mit gezielten 3D-IP-Messungen auf seinem Kupferprojekt New Craigmont in der Nähe von Merritt, B.C., will Nicola Mining Inc. ( TSXV: NIM; FRA: HLIA ) in der kommenden Explorationssaison zwei zuvor identifizierte Ziele testen um zum einen herauszufinden, ob es sich bei der MARB-CAS Zone um eine Neuauflage der hochgradigen historischen Craigmont Mine mit Skarnmineralisierung handeln könnte.

Abbildung 1: Karte des Projekts New Craigmont. Die beiden Gebiete, die untersucht werden sollen, sind schraffiert: Die erste Zone ist die MARB-CAS Zone, die sich unmittelbar westlich der Embayment Zone befindet, während die zweite Zone die West Craigmont Zone ist, die das WP MINFILE Vorkommen im westlichen Teil von New Craigmont beherbergt.

Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc. kommentierte: „In den vergangenen zwei Jahren haben verschiedene moderne Explorationstechniken eine signifikante Korrelation mit älteren IP-Untersuchungen und Bohrungen ergeben. Da die vor kurzem kartierten mineralisierten Aufschlüsse in erheblichem Maße mit den beobachteten Anomalien übereinstimmen, sind wir zuversichtlich, dass die kommende IP-Untersuchung in den Zonen MARB-CAS und West Craigmont solide Bohrziele ergeben wird.“

2017 und 2018 hatte Nicola 32,45 Linienkilometern mit IP-Vermessung fliegen lassen (gelb markiert in Abbildung 1). Die Vermessungsergebnisse und die anschließenden Explorationsbohrungen zeigten eine signifikante Korrelation zwischen den IP-Daten und den hochgradigen Kupferabschnitten in der Zone Embayment (Abbildung 2).

Abbildung 2: IP-Aufladbarkeitsquerschnitt (200 m dick) durch die Embayment-Zone, der eine höhere Aufladbarkeitsanomalie zeigt, die mit hochgradigen Kupferabschnitten korrespondiert.

Das Ziel der IP-Untersuchung ist es, Bohrziele westlich der historischen Craigmont-Mine und der Embayment-Zonen (Abbildung 1) zu finden. Das geologische Team von Nicola geht davon aus, dass der mineralisierte Körper durch lokale Verwerfungen versetzt wurde und sich weiter nach Westen ausdehnt. Die potenzielle Mineralisierung bei der MARB-CAS-Anomalie wird als analog zu den Erzkörpern der historischen Craigmont-Mine und den Explorationsergebnissen in der Embayment Zone interpretiert. Die erwarteten IP-Ergebnisse werden durch die Kupfermineralisierung unterstützt, die in den Aufschlüssen von MARB-CAS beobachtet und kartiert wurde, die beide im Guichon-Quarzdiorit beherbergt sind.

Die Mineralisierung bei CAS besteht aus Magnetitbrekzie und Magnetit-Chalkopyrit-Mineralisierung in Verbindung mit Granat-Epidot-Actinolith-Skarn. Die Zone MARB-CAS weist ähnliche Magnetit-assoziierte geophysikalische Merkmale auf wie die historische Craigmont-Mine und die Embayment Zone (Abbildung 3).



Abbildung 3: Querschnitte durch die magnetischen Anomalien von CAS und MARB, die die Zielgebiete für IP- und nachfolgende Bohrungen im Jahr 2024 zeigen.

Das Ziel der IP-Untersuchung ist es, ein Porphyr-Bohrziel in der Nähe des WP-Vorkommens bei West Craigmont zu finden. Die ZTEM-Untersuchung von 2022 entdeckte ein Merkmal mit hohem Widerstand, das mit einer Anomalie mit hohem Magnetismus in der Zone West Craigmont zusammenfällt. Bei der IP-Untersuchung 2017 wurde im Südwesten unterhalb des Vorkommens MARB 72 eine Anomalie der Wiederaufladbarkeit festgestellt. Bei der IP-Untersuchung 2024 soll festgestellt werden, ob die ZTEM-Widerstandsanomalie mit einer Anomalie der Wiederaufladbarkeit übereinstimmt, was auf einen Porphyr hindeuten würde.

Abbildung 4. Querschnitt durch WP, der die ZTEM-Widerstandsanomalie zeigt, die möglicherweise eine felsische Intrusion darstellt. Die Fotos über dem Querschnitt zeigen Malachit (kupferhaltiges grünes Mineral) auf der linken Seite und eine Quarzader mit einem Halo aus Kalifeldspat (K) auf der rechten Seite.

