Nvidia hat gestern die Welt gerettet und hält damit die KI-Euphorie aufrecht - während auf der anderen Seite die Erwartungen an sinkende Zinsen nach den gestrigen Aussagen im Fed-Protokoll immer weiter zurück gehen: nun preisen die Zns-Märkte nur noch drei Senkungen der Zinsen für das Jahr 2024 ein. Aber heute im Fokus die Nvidia-Zahlen - auf die die Aktie zunächst mit Minus 5% reagierte, um dann auf +10% nachbörslich zu steigen. Für beide Bewegungen gibt es Argumente, aber schließlich siegte die Euphorie über den Ausblick des Unternehmens. Was aber passiert heute? Auch bei den Zahlen im Vorquartal war die Chip-Aktie massiv nach oben geschossen - um dann sogar am nächsten Tagnoch negativ zu schließen. Der Dax ebenfalls euphorisch, und der Nikkei übertrifft sein Blasen-Hoch aus den 1990er-Jahren..

Hinweis aus Video:

1. Nvidia überzeugt und hält die KI-Manie am Aktienmarkt am Leben

2. Japan-Aktienmarkt übertrifft erstmals altes Rekordhoch aus 1989

Das Video Nvidia rettet die Welt - aber jetzt nur noch 3 Senkungen der Zinsen!" sehen Sie hier..