Die Nvidia-Quartalszahlen haben eine weltweite Aktienrally ausgelöst und das Interesse der Anleger an den Themen Künstliche Intelligenz, Technologie und Halbleiter erneut entfacht. Nvidia profitiert in außerordentlichem Maße von einer exponentiell steigenden Nachfrage nach schneller Infrastruktur, die für sämtliche Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz notwendig ist. 277 Milliarden Dollar – noch nie hat ein einzelnes Unternehmen an nur einem Tag so viel Börsenwert hinzugewonnen wie Nvidia. Das starke Zahlenwerk des Chipherstellers und die KI-Fantasie lassen auch die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank in Vergessenheit geraten.

Ernüchterung zumindest für Deutschland könnte heute der Ifo-Index bringen. Im Moment ist hierzulande konjunkturell die Luft raus, weil die Exporte nach China schwach aussehen und die USA in ihrer wirtschaftlichen Sonderstellung nicht alles rausreißen können. Das sollte man um 10 Uhr auch an der Stimmung der Unternehmenslenker deutlich ablesen können.