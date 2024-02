Berkshire Hathaway, die Holding von Warren Buffett, verfügt über einen Rekordbetrag von mehr als 160 Milliarden Dollar an Bargeldreserven. Trotz seines Alters von 93 Jahren sieht Buffett derzeit nur wenige interessante Möglichkeiten für Investitionen.

Laut dem Jahresbericht für 2023, der am Samstag veröffentlicht wurde, gibt es in den USA nur "eine Handvoll" Unternehmen, die das Potenzial für erhebliche Gewinne bei seiner Holding Berkshire Hathaway bieten könnten - und diese Unternehmen haben er und andere Investoren bereits seit langem im Auge. Im Ausland sieht Buffett keine geeigneten Kandidaten für Investitionen. Warum der Starinvestor sich von einem Teil seiner Apple-Aktien getrennt hat, verriet er hingegen nicht.

Zu den Unternehmen, die zu Berkshire Hathaway gehören, gehören der Versicherer Geico, die Eisenbahngesellschaft BNSF und der Batteriehersteller Duracell. Das Versicherungsgeschäft war im vergangenen Jahr ein Haupttreiber für den Anstieg des operativen Gewinns auf 37,4 Milliarden Dollar (34,5 Mrd. Euro) gegenüber 30,9 Milliarden Dollar im Jahr 2022.

Der Nettogewinn der Holding betrug 96 Milliarden Dollar, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 23 Milliarden Dollar verzeichnet wurde. Allerdings bezeichnete Buffett diese Zahl als "schlimmer als nutzlos", da sie durch Buchgewinne und -verluste verzerrt sei und nur begrenzt Aufschluss über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in einem bestimmten Zeitraum gebe. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres stieg das operative Ergebnis im Jahresvergleich von 6,6 auf rund 8,5 Milliarden Dollar.

Buffett würdigte in seinem Brief an die Aktionäre auch seinen langjährigen Weggefährten Charlie Munger, der Ende November, wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag, verstarb. Munger sei der eigentliche Architekt von Berkshire Hathaway gewesen, betonte Buffett. Für ihn selbst sei Munger "teilweise ein älterer Bruder, teilweise ein liebevoller Vater" gewesen. „Selbst als er wusste, dass er Recht hatte, gab er mir die Zügel, und als ich einen Fehler machte, erinnerte er mich nie – nie – an meinen Fehler.“