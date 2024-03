In den vergangenen zwei Jahren (2023, 2022) litten viele Aktien unter dem schwierigen Börsenumfeld. Eine hohe Inflation und darauffolgend steigende Zinsen setzten zahlreichen wachstumsstarken Biotechunternehmen mit guten Aussichten zu. Grund war eine Aktien-Neubewertung, die im Zuge der anziehenden Leitzinsen stattfand.

BB Biotech muss aufgrund der schwierigen Bedingungen für das Gesamtjahr 2023 einen Verlust in Höhe von 207 Millionen Schweizer Franken ausweisen. Zudem verringerte sich der NAV** des BB Biotech-Portfolios in Schweizer Franken gerechnet um 7,4 Prozent, während es in US-Dollar inklusive Dividendenausschüttungen um 1,8 Prozent zulegte.