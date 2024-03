Aktien: Buy the Dip bei Apple und Google? Apple und Google sind die beiden Big-Player in Big-Tech. Im Falle eines Rückgangs des Aktienmarkts stellt sich die Frage: Lohnt sich ein Kauf bei Apple und Google? Wir beleuchten alle wesentlichen Fakten, die für Investoren wichtig sind und zeigen zudem die besonders wichtigen Situationen in den Charts.