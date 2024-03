Bildquelle: Bitcoin Dogs

Willkommen in der wilden Welt der Kryptowährungen, wo Bitcoin Dogs einen Hype auslöst, wie ihn die Bitcoin-Blockchain noch nie gesehen hat. Der erste Presale, der jemals im BTC-Netzwerk abgehalten wurde, ist ein Projekt, bei dem Gaming auf OG trifft, mit einem Hauch von NFT-Wahnsinn.

Da BRC-20-Token und Bitcoin Ordinals immer beliebter werden, ist dieses Projekt genau das Richtige für die Blockchain. Es hat bereits $5m während des laufenden Presales eingenommen und mit einem Abschluss am 15. März ist es keine Option, etwas zu verpassen. Hier ist der Grund.

Dürfen wir vorstellen Bitcoin Dogs: der weltweit erste Bitcoin-Presale

Seit Anfang 2023 haben BRC-20-Token eine Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden US-Dollar erreicht, während Bitcoin Ordinals - NFTs, die buchstäblich in die Bitcoin-Blockchain eingebettet sind - einen Gesamtumsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet haben.

Bitcoin Ordinals sind eine neue Möglichkeit, sich direkt in die Bitcoin-Blockchain einzutragen. Sie bringen NFTs und Erfahrungen, die Sie nie für möglich gehalten hätten, in die vertrauenswürdige Welt der OGs, die wir kennen und lieben. Im Grunde geht es bei Bitcoin nicht mehr um digitales Geld.

Bitcoin Dogs ist der erste ICO, der jemals im Bitcoin-Netzwerk durchgeführt wurde. Und nach der phänomenalen Resonanz auf den Presale - mehr als 1 Million Dollar in den ersten 24 Stunden und 3 Millionen Dollar in einer Woche - sieht es so aus, als könnte Bitcoin Dogs eine Flutwelle von Bitcoin-Presales auslösen, die jeden von Satoshi bis Elon in Aufregung versetzen wird.

Bitcoin Dogs kombiniert den fesselnden Charme der Aufzucht eines virtuellen Haustiers à la Tamagotchi mit dem Nervenkitzel von GameFi à la Axie Infinity und bietet gleichzeitig einen von 10.000 Bitcoin Dogs NFTs.

Dieses erste Projekt seiner Art hat einen wahren FOMO-Ansturm ausgelöst. $5m wurden bereits von eifrigen Investoren, die von Anfang an dabei sein und den Hype miterleben wollten, in den 0DOG Presale Topf geworfen. Doch Vorsicht: Der 30-tägige Presale endet bereits am 15. März. Schauen wir uns also an, was Bitcoin Dogs genau ist und wie es die Investoren in seinem epischen Höhenflug in seinen Bann gezogen hat.

Mehr über Bitcoin Dogs

Bitcoin Dogs ist der Ort, an dem der jüngste Wachstumsschub des GameFi-Marktes auf einen farbenfrohen Hundepark trifft. Bitcoin Dogs ist für Hundeliebhaber, Bitcoin-Enthusiasten, Web3-Enthusiasten und Krypto-Enthusiasten, die einen ruhigen Ort abseits des täglichen Wahnsinns suchen.

In dieser virtuellen Welt kann man seine digitalen Welpen trainieren und pflegen, ihre Werte steigern, sie an PvP-Showdowns teilnehmen lassen oder 0DOG-Token farmen. Wer die neuen Tricks seines Hundes in den sozialen Medien zeigt, kann sich außerdem tolle Belohnungen verdienen.

Zusätzlich zu dieser GameFi-Erfahrung, die im zweiten Quartal 2024 ihren großen Auftritt haben wird, bietet Bitcoin Dogs 10.000 NFT-basierte Hunde. Jeder Hund hat seine eigene Seltenheit, seine eigene Farbe und seine eigenen Eigenschaften, ganz im Sinne der CryptoPunks. Lust auf einen Sausage Dog NFT? Es gibt 500 zur Auswahl. Und die OG Dogs? Hier gibt es einen superexklusiven Club von nur 8 Stück.

Angesichts der Tatsache, dass sich NFTs auf ein Rockstar-Comeback im Jahr 2024 vorbereiten, wie CoinDesk vermutet, und angesichts des Hypes in der Bitcoin-Szene um die Halbierung und die Zulassung von ETFs, befindet sich Bitcoin Dogs genau in der Mitte des potenziell nächsten großen Knalls in der Kryptowelt.

Die explosive Wachstumsgeschichte von Bitcoin Dogs

Die Investitionen von $5m in Bitcoin Dogs sind erst der Anfang. Mit einer Twitter-Gruppe von über 75.000 Mitgliedern und 15.000 Telegram-Mitgliedern ist das Projekt auf dem Weg zu neuen Höhen. Von den 900 Millionen verfügbaren Token, die die geschätzte Population von pelzigen Hundefreunden auf dem Planeten Erde widerspiegeln, sind 90% im Presale.

Von anfänglich $0.015 im Presale ist der Preis von 0DOG bereits um 87.33% auf $0,0281 gestiegen. Und mit nur noch 43.77% bis zur endgültigen Marke von $0,0404 sieht es so aus, als würde das Ende des Presales am 15. März von einem großen Feuerwerk begleitet werden.

Bitcoin Dogs könnten leicht vorzeitig ausverkauft sein - nutzen Sie die Chance!

Mit BRC-20 Token und Bitcoin Ordinals, die auf ein gigantisches Jahr 2024 abzielen, und der Tatsache, dass BTC dieses Jahr sein Allzeithoch erreichen könnte, ist der Hype um Bitcoin Dogs sehr groß.

Aber dieser einzigartige Krypto-Goldrausch könnte leicht vor dem 15. März ausverkauft sein. Und da 0DOG im ersten Quartal an den wichtigsten Börsen eingeführt wird, sprechen wir von einem möglichen Abflug in die Stratosphäre.

Lesen Sie das Whitepaper, um mehr darüber zu erfahren. Wenn Sie beim nächsten Moonshot live dabei sein wollen, könnte Bitcoin Dogs genau die richtige Rakete für Sie sein.

Klicken Sie hier, um die Bitcoin Dogs Website zu besuchen und 0DOG zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.