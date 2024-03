Ein Brandanschlag auf das Tesla-Werk in Grünheide hat am Dienstagmorgen zu einem großflächigen Stromausfall im Werk selbst, im benachbarten Erkner und in Teilen Berlins geführt. Der Anschlag markiert eine Eskalation des bislang friedlichen Widerstands gegen die Erweiterung der Gigafactory Berlin-Brandenburg. Zuerst hatte die Bildzeitung darüber berichtet.

Demnach kam es am Dienstagmorgen im nahe gelegenen Umspannwerk Steinfurt zu einer Explosion. Anschließend sei ein Feuer ausgebrochen. Dadurch fiel im Tesla-Werk kurz vor Beginn der Frühschicht der Strom aus. Auch in der 12.000-Einwohner-Kleinstadt Erkner und in Teilen Berlins fiel der Strom aus.