Im Rahmen der Verkaufsvereinbarung besteht für MicroVision die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit Anteile aus seinem Stammaktienkapital bis zu einem Gesamtwert von 150 Millionen Dollar über einen der Sales Agents zum Verkauf anzubieten bzw. zu verkaufen.

MicroVision hat die Absicht, einen allfälligen Nettoerlös aus der ATM-Platzierung für eventuell erforderliche Investitionen in die Skalierung der Produktionskapazitäten bei OEM-geprüften Fertigungspartnern, die raschere Entwicklung von ASICs, die forcierte Umsetzung von MicroVisions Go-to-Market-Strategie für die MAVIN- und MOVIA-Produkte sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

„Mit unserem aus mehreren Lösungen bestehenden Produktangebot, unserer ausgereiften Technologie und unseren nachweislichen Kompetenzen haben wir unseres Erachtens große Fortschritte im Hinblick auf die Auftragsvergabe für die Serienproduktion bei den Erstausrüstern der Automobilbranche erzielt. Auf Branchenebene sind wir jedoch nach wie vor mit der Herausforderung konfrontiert, uns als Tier-1-Unternehmen im Bereich der Lidar-Technologie mit ausreichender Liquidität und dem Vertrauen der Investoren zu beweisen, um im Rahmen von Ausschreibungen Lieferverträge mit Kunden abschließen zu können“, so Sumit Sharma, Chief Executive Officer von MicroVision. „Mit dem potenziellen Erlös aus dieser Finanzierung wollen wir diese Herausforderung direkt angehen und uns als zuverlässiger Tier-1-Partner für Lidar-Technologien etablieren.“

Im Rahmen der ATM-Verkaufsvereinbarung werden allfällige Verkäufe von Stammaktien durch die Sales Agents nur unter Einsatz von Methoden getätigt, die als „At-the-Market-Angebot“ im Sinne der Vorschrift 415 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung gelten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verkäufe, die direkt am Nasdaq Global Market, an einem anderen Handelsmarkt für unsere Stammaktien oder an bzw. durch einen Market Maker getätigt werden, oder, mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung, jede andere gesetzlich zulässige Methode, einschließlich ausgehandelter Transaktionen.