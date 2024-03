An der Spitze des S&P 500 verteuerten sich die Target-Aktien um fast zwölf Prozent, sie erreichten ein Hoch seit fast einem Jahr. Dies half auch anderen Branchenwerten, wie die Papiere von Walmart im Dow mit einem Anstieg um 1,4 Prozent zeigten. Für die Aktien der Unternehmen Dollar Tree und Dollar General ging es um bis zu 3,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger greifen am Dienstag munter bei Aktien aus dem US-Einzelhandelssektor zu. Während die zuletzt heiß gelaufenen Titel aus der Technologiebranche unter Gewinnmitnahmen litten, waren Werte wie Walmart gefragt. Treibe waren überraschend robuste Quartalszahlen des Branchenunternehmens Target. Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr erwartet der Einzelhändler eine Rückkehr zum Wachstum.

Der Gewinn von Target übertraf im vierten Quartal die Markterwartungen, da der Einzelhändler die Effizienzverbesserungen fortsetzte und davon sprach, dass sich der Rückgang des Kundenaufkommens verlangsamt habe. Wie viele in der Branche hatte das Unternehmen zuletzt mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen, da Verbraucher aufgrund der höheren Inflation und gestiegener Zinsen weniger Konsumgüter kauften. Einzelhändler reagierten darauf mit Preisnachlässen.

Der Gewinn je Aktie habe mit 2,98 US-Dollar seine Schätzung von 2,55 Dollar deutlich übertroffen, betonte Analyst Robert Ohmes von der Bank of America. Auch die Bruttomarge sei besser ausgefallen als gedacht wegen niedrigerer Lagerbestände und besserer Kosten, ergänzte er.

"Die Gewinnentwicklung im vierten Quartal und der Ausblick für das Gesamtjahr 2024 geben ein gewisses Maß an Optimismus inmitten eines schwierigen Verbraucherumfelds", kommentierte Greg Melich vom Analysehaus Evercore ISI. Er stellte in Aussicht, dass die Markterwartungen für Target steigen dürften.

Die Target-Aktien setzten damit ihre jüngste Rally fort nach einem Kursrutsch, der im Oktober auf dem niedrigsten Stand seit April 2020 geendet hatte. Seitdem hat der Kurs um gut zwei Drittel zugelegt. Allein in diesem Jahr beträgt das Plus knapp 19 Prozent, was ihnen eine gute Position im S&P 500 einbringt./tih/bek/jha/