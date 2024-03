AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Sorge vor strengeren Exportkontrollen hat am Mittwochnachmittag teilweise auf den Aktienkursen von Chipindustrieausrüstern gelastet. So fielen im MDax die Papiere von Aixtron um 2,6 Prozent auf 27,18 Euro. ASML -Aktien zeigten sich derweil mit plus 0,5 Prozent wenig beeindruckt.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, die US-Regierung dränge Länder wie Deutschland, die Niederlande, Südkorea und Japan dazu, den Zugang Chinas zu Halbleitertechnologie weiter einzuschränken. Das stoße in einigen der Länder aber auf Widerstand.