EcoGraf erhält diplomatische Rückendeckung vom US-Außenministerium

Die strategische Bedeutung des Epanko-Graphit-Projekts von EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQB: ECGFF) in Tansania wird zunehmend international gewürdigt. Wie Ecograf mitteilt, wird das Projekt in einer kürzlich vom US-Außenministerium herausgegebenen gemeinsamen Erklärung der Minerals Security Partnership (MSP) ausdrücklich erwähnt. Diese Erklärung folgte auf das Treffen der Direktoren von MSP in Toronto während der jüngsten Jahrestagung der Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), einer der größten Bergbauveranstaltungen der Welt. Bereits beim offiziellen Besuchs des australischen Premierministers Albanese am 25. Oktober 2023 bei US-Präsident Biden im Weißen Haus war EcoGraf in dem Informationsblatt mit dem Titel “Delivering on the Next Generation of Innovation and Partnership with Australia” erwähnt worden.