Die Tesla-Aktie ist am Mittwoch mit einem Minus von 2,37 Prozent aus dem Handel gegangen und hat damit den dritten Tag in Folge an Wert eingebüßt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens sank auf 562,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde von Visa überholt, dessen Aktien leicht zulegten. Laut Dow Jones Market Data ist Tesla seit Januar 2023 nicht mehr außerhalb der Top 10 gewesen.

Tesla hat in diesem Jahr fast 238 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Die Wall Street macht sich Sorgen über Faktoren wie Preissenkungen und China-Trends. "Die Kommentare zu den Preissenkungen und den potenziell abgehackten Kostenverbesserungen deuten darauf hin, dass die Margen möglicherweise noch nicht die Talsohle erreicht haben", zitiert MarketWatch Baird-Analyst Ben Kallo. Während sich die Bruttomargen im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, erwartet Kallo, dass sie im ersten Quartal niedriger ausfallen werden. Darüber hinaus sagt er, dass die Auslieferungsschätzungen für das Unternehmen zwar gesunken sind, aber seiner Meinung nach noch Spielraum nach unten haben.