NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich neuer Studiendaten zum Blutkrebs-Medikament Blenrep auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1530 Pence belassen. Die Daten seien positiv, da sie rund sechs Monate früher als erwartet gekommen seien und bestätigten, dass Blenrep ein bedeutendes Produkt sein werde, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 08:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 08:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 20,15EUR auf Tradegate (07. März 2024, 14:31 Uhr) gehandelt.