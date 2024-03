Phone (2a) baut auf dem hochgelobten Flaggschiff-Smartphone von Nothing, Phone (2), auf, um ein optimales Erlebnis zu bieten, indem es sich auf die Kernbedürfnisse der Benutzer konzentriert und gleichzeitig das gesamte Know-how und die Innovationen von Nothing nutzt.

LONDON, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Nothing hat heute Phone (2a) angekündigt, sein mit Spannung erwartetes neues Smartphone-Angebot. Phone (2a) ist dazu da, das optimale tägliche Smartphone-Erlebnis zu bieten, indem es die Kernbedürfnisse der Nutzer mit dem gesamten Know-how, der Technik und der Handwerkskunst von Nothing verbindet. Ein Gerät für Menschen, die gerne neue Innovationen und Designs entdecken, aber auch wissen, was sie von ihrem Smartphone erwarten (und was nicht). Dazu gehören ein leistungsstarker, einzigartiger Prozessor, eine außergewöhnliche 50-MP-Doppelrückkamera, ein besonders helles, flexibles AMOLED-Display und ein intuitives Betriebssystem, das bei jeder Interaktion ein schnelles und reibungsloses Erlebnis bietet.