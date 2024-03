CALGARY, ALBERTA, den 11. März 2024 / IRW-Press / - XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein auf spätklinische Studien spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt bekannt, dass es eine Änderung der Bedingungen für insgesamt 1.101.433 ausstehende Stammaktienkaufwarrants („Warrants“) plant und bei diesen den Ausübungspreis auf 5,00 USD pro Aktie abändern wird.

231.746 dieser Warrants wurden im Rahmen einer Privatplatzierung begeben, die am 9. Februar 2021 abgeschlossen wurde. Der Ausübungspreis der Warrants betrug ursprünglich 42,26 CAD pro Aktie. Das Unternehmen will in diesem Fall den Ausübungspreis von 42,26 CAD in 5,00 USD ändern (nach Konsolidierung).

286.355 der Warrants wurden im Rahmen einer am 15. Oktober 2021 abgeschlossenen Privatplatzierung begeben. Der Ausübungspreis der Warrants lag ursprünglich bei 53,10 CAD pro Aktie. Das Unternehmen will hier den Ausübungspreis von 53,10 CAD ebenfalls in 5,00 USD ändern (nach Konsolidierung).

583.332 Stück der Warrants wurden im Rahmen einer am 7. Oktober 2022 abgeschlossenen Privatplatzierung begeben. Der Ausübungspreis der Warrants betrug ursprünglich 15,06 CAD pro Aktie. Das Unternehmen will in diesem Fall den Ausübungspreis von 15,06 CAD ebenfalls in 5,00 USD ändern (nach Konsolidierung).

Gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange („Börse“) unterliegen die Bedingungen für die Warrants in der geänderten Fassung einer Fälligkeitsklausel (vorzeitige Fälligkeit), die besagt, dass, wenn der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der Börse während der verbleibenden Laufzeit der Warrants an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen (die „Premium Trading Days“) einen Betrag von 6,50 USD übersteigt, die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage verkürzt wird, wobei diese Frist sieben Tage nach dem letzten Premium Trading Day beginnt. Das Unternehmen wird eine allfällige Vorverlegung des Fälligkeitsdatums im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt geben. Alle weiteren Bedingungen im Zusammenhang mit den Warrants bleiben aufrecht.