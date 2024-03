HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Alstria Office nach Eckdaten für 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Ergebnisse der Immobiliengesellschaft lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Leerstandsquoten im Büroimmobilienbestand seien vergleichsweise stabil geblieben. Allerdings seien die Finanzschulden gestiegen, nicht zuletzt wegen Dividendenzahlungen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die alstria office REIT-Aktiengesellschaft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 3,395EUR auf Tradegate (11. März 2024, 12:19 Uhr) gehandelt.