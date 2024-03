Über 20% in 5 Monaten! Gold ist zurück und gibt weiter Vollgas!

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Video wurde vor dem eigentlichen Ausbruch des Goldpreises am Freitag, den 1. März aufgenommen.

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 08.03.2024

Die Marke von 2.000 US$ pro Unze hält sich sehr gut, und es scheint ein Aufwärtstrend erkennbar zu sein. Der Goldpreis hat eine Aufwärtsumkehrformation mit einem kurzfristigen Ziel von 2.090 bis 2.150 US$ gestartet. Steigt der Preis nachhaltig über 2.180 US$, ergibt sich aus der Formation von Dezember 2023 bis März 2024 ein starkes Kaufsignal und ein Kursziel von 2.440 USD.

Goldpreis-Ausbruch - Diese Goldproduzenten bieten einen guten Hebel

Deshalb macht es auch Sinn, sich mittelgroße Goldproduzenten anzuschauen, die Geld verdienen, Schulden zurückzahlen oder wenig oder keine Schulden haben. Denn diese tollen Unternehmen sind zum Winterschlussverkaufspreis zu haben. Einige Favoriten nennen wir im Video.

Fazit:

Genau jetzt ist der richtige Moment um in Goldaktien zu investieren! Das alte Allzeithoch konnte endlich überwunden werden, die Stimmung bei den Investoren steigt merklich und die äußeren Begleitumstände sprechen auch für das goldene Edelmetall. Ein Blick in diese Goldaktien lohnt sich!

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!

Auf Rohstoff-TV und Commodity TV erhalten Sie alle erforderlichen News und Informationen zu den unterschiedlichsten Minenunternehmen in verschiedenen Rohstoffen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

