Vancouver, BC – 12. März 2024 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich, den Besuch von Jason Van Den Akker, einem erfahrenen Hydrologen und Geologen von WSP Australia, gemeinsam mit dem COO von Recharge, Phil Thomas, in Pocitos 1 und 2 in der Woche vom 18. März 2024 bekanntzugeben. Der Besuch dient der Vorbereitung des Produktionsbohrprogramms 2024 des Unternehmens zur Erweiterung und Aufwertung der früher von Recharge bekanntgegebenen Mineralressourcenschätzung von 760.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent in seinem Lithium-Sole-Projekt Pocitos nahe der Stadt Pocitos in Salta, Argentinien. (Siehe Pressemeldung vom 20. Dezember 2023).