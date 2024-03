Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Die durchschnittlichen Preise für Fernwärme in derBundesrepublik bleiben stabil. Dennoch sind beim Betrachten der einzelnenFernwärmeversorgungsunternehmen (FVU) deutliche Preisveränderungen zu erkennen.Das extremste Absinken gab es bei der WSW Energie & Wasser AG Wuppertal miteiner Preissenkung von 74,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf der anderenSeite gab es den größten Preisanstieg bei den Stadtwerken Hanau GmbH. Dort stiegder Fernwärmepreis um 115,29 Prozent.VEA-Hauptgeschäftsführer Dr. Volker Stuke kann die stabilen Preise genau wie dieAusreißer nachvollziehen: "Zwei Punkte spielen bei der Preisbildung fürFernwärme eine wesentliche Rolle. Zum einen ist es die Brennstoffwahl zurFernwärmeerzeugung. Denn der jeweilige Fernwärmepreis ist in der Regel an denfür die Wärmeerzeugung verwendeten Brennstoff Gas, Heizöl oder Kohle gekoppelt.Die Preise für die fossilen Brennstoffe waren im Jahr 2022 besonders hoch und imHerbst 2023 wieder auf einem vergleichsweise günstigen Preisniveau. Je nachdem,mit welchem zeitlichen Verzug der Fernwärmelieferant die Preisentwicklung an dieKunden weitergibt, ergeben sich sehr unterschiedliche Preisveränderungen inBezug auf die vergangenen zwölf Monate. Ein zweiter Punkt sind die Fixkosten fürdie Erzeugung sowie die Infrastruktur. In der Regel sprechen wir überInvestitionen in Erzeugungsanlagen und das Fernwärmenetz, die dämpfend auf dieGesamtkostenentwicklung wirken. Dass die Preise sich zwischen den Versorgernauch noch einmal beträchtlich unterscheiden können, liegt unter anderem amZeitpunkt der Preiserfassung. Manche Versorger haben ihre Preise noch nichtaktualisiert, da sie dies nur einmal im Jahr tun, wiederum andere aktualisierenquartalsweise."Preise der FVU liegen teilweise weit auseinanderDie Preise der einzelnen FVU liegen teilweise weit auseinander, rücken imVergleich zum Vorjahr jedoch näher zusammen. Bei einer Benutzungsdauer von 1.500h/a (Jahresbezugsmenge von 900 MWh/a dividiert durch die Leistung von 600 kW)liegen die Preise zwischen 70,00 Euro/MWh bei den technischen Betrieben Solingenund 310,85 Euro/MWh bei den Stadtwerken Hanau GmbH. Bezogen auf den niedrigstenPreis beträgt damit der relative Preisunterschied mehr als 340 Prozent. Imvergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 425 Prozent.Bei einer Benutzungsdauer von 2.000 h/a (1.200 MWh/a und 600 kW) reicht diePreisspanne von 70,00 Euro/MWh wieder bei den technischen Betrieben Solingen bis303,00 Euro/MWh ebenfalls bei den Stadtwerken Hanau GmbH. Der relativeUnterschied beträgt hier, wiederum auf den niedrigsten Preis bezogen, 333Prozent. Im Vorjahr waren es noch 473 Prozent. Für die am Vergleich beteiligten