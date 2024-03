Das Software-Geschäft von Nvidia hat einen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar erreicht. Im letzten Geschäftsjahr hat der Chipgigant mehr als 60 Milliarden US-Dollar an Gesamteinnahmen erzielt und Analysten rechnen damit, dass die 100-Milliarden-Dollar-Marke in diesem Geschäftsjahr leicht überschritten werden dürfte.

Nvidias Softwaregeschäft "steht erst am Anfang", so Muse. Er erwartet, dass Nvidia auf der GTC viel Zeit damit verbringen wird, das Expansionspotenzial im Softwarebereich zu erläutern. Darüber hinaus erwartet Muse einen Schwerpunkt bezüglich des Potenzials von Inferenzanwendungen. Inferenz in der künstlichen Intelligenz bedeutet, dass Systeme Prognosen auf der Grundlage von Daten machen, die ihnen neu sind.

Aber nicht alle am Markt trauen dem Chipgiganten weitere Kursgewinne zu. Nach Ansicht des Vorsitzenden von Renaissance Macro Research, Jeff deGraaf, könnte die lange Rallye in eine monatelange Konsolidierungsphase übergehen. "Ich denke, dass wir hier für Nvidia ins Stocken geraten sind", sagte deGraaf am Montag in der CNBC-Sendung "Money Movers".

Die Nvidia-Aktie hat am Freitag den schlechtesten Tag seit neun Monaten verzeichnet und den US-Handel mit einem Minus von 5,5 Prozent beendet. Auch am Montag beendeten die Titel den Handel zwei Prozent tiefer. Die Aktie ist eine der am stärksten gehandelten Aktien auf dem Markt, laut deGraaf deutet die Kombination aus einer massiven Rallye und erhöhter Handelsaktivität darauf hin, dass die Aktie überhitzt ist.

"Jagen Sie hier nicht hinterher. Die Erwartungen sind so hoch, dass diese Kombination aus Momentum und Optionsaktivität ein Zeichen dafür ist, dass die Dinge perfekt eingepreist sind und es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sich in nächster Zeit in Richtung der Bullen bewegen", so deGraaf. Der Stratege sagte, dass sich Nvidia in einer Spanne von etwa 750 bis 950 US-Dollar konsolidieren könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 856,3EUR auf Tradegate (13. März 2024, 08:22 Uhr) gehandelt.