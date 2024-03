SAARLOUIS (dpa-AFX) - Nach vier Tagen im Ausstand machen die Beschäftigten mehrerer Unternehmen im Zuliefererpark bei Ford in Saarlouis eine Streik-Pause - und gehen ab diesem Donnerstag wieder arbeiten. Die betroffenen Unternehmen hätten sich bewegt, sodass man wieder in Tarifverhandlungen eingestiegen sei, sagte der 2. Bevollmächtigte und Verhandlungsführer der IG Metall Völklingen, Ralf Cavelius, am Mittwoch. "Wir nennen das Etappenziel." Man habe die Hoffnung, die Verhandlungen in den nächsten Tagen zu einem positiven Ergebnis zu führen.

Gleichzeitig stehe aber Drohung im Raum, dass der Streik "ganz schnell wieder aufgenommen" werden könnte - frühstens aber erst am Montag. Bis dahin habe man sich eine Frist für Verhandlungstermine gesetzt.